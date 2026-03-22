Alerta por la última acusación contra Emilia Mernes: "Caprichosa..."

emilia mernes transparencias de red.avif Las polémicas exigencias de Emilia Mernes en sus shows.

Según explicó la priera vez que la contrataron la cantante canceló pocas horas antes y la última vez presentío una lsita de exigencias de lo más insólitas como toallas negras, frutillas bañadas en chocolate y hasta un té particular que provocó la casi suspensión del show. "No quería salir porque había pedido un té y no estaba”, dijo el empresario indignado con la actitud de Emilia Mernes.

El ex novio de Emilia Mernes rompió el silencio

Emilia Mernes sufrió un duro revés cuando una lista de famosas entre las que se destacaron María Becerra, Antonela Roccuzzo, Valu Cervantes, dejaron de seguirla en Instagram.

Su ex novio Fer Vázquez habló con Martín Cirio de su vínculo con Emilia Mernes y fue letal. "Ella hablaba tan mal de mí que me cerraba muchas puertas, por el poder que había alcanzado, por lo pegada que estaba. Entonces, eso sí, por ahí sí te digo, che, en esto sí quedé odiado en el sentido de que no puede ser tan mala leche".

fer vazquez emilia Fer Vázquez destrozó a Emilia Mernes.

"En 2021 me acuerdo que me había tirado un tuit como para pegarme a mí. Le dije, che, boluda, si algo te molesta, no sé qué, charlemos. Y no, nada, no me contestó nunca más. Por eso digo, el modus operandi es lo que a mí me molesta", siguió sobre el comportamiento de Emilia Mernes luego de que el cantante la apoyara y financiara en los incios de su carrera musical.