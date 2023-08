Siempre sexy, Ester se la jugó con una micro-bikini colorada con aires retro lcuiendo como toda una estrella de Old Hollywood.

ester exposito bikini roja 1.avif ¡Brutal! La foto de Ester Expósito tomando sol que reventó los portales.

Como siempre sucede con sus publicaciones, Ester Expósito provocó un terremoto total de reacciones y la imagen llegó a los portales del mundo entero.

TE PUEDE INTERESAR: Valeria Mazza paraliza la fiesta de Antonio Banderas con su golden look

Ester Expósito cautivó con su ultra mini

Ester sigue comprobando que no solo cautiva con sus papeles actorales sino que es una trendsetter con influencia a nivel mundial que sabe como imponer tendencia y estilos como nadie.

Al igual que it girls de la talla de Chiara Ferragni, Gigi Hadid, Kendall Jenner, entre otras, Ester Expósito es de las primeras en llevar las prendas que se convertirán en los must have y uno de sus últimos mini vestidos no fue la excepción.

TE PUEDE INTERESAR: Evangelina Anderson mostró el vestidito al ras y bicolor que será furor

ester exposito mini vestido 1.jpg Ester Expósito llevó el mini vestido que será tendencia este verano y es una bomba.

En medio del furor del regreso de los looks que fueron sensación en los 2000, Ester se sumó a la tendencia furor de los volados y tonos pastel con su vestido al ras color amarillo.

Siguiendo la inspiración dosmilera, Ester Expósito apostó por un modelo escote strapless ajustado y al cuerpo con detalle súper sensual de mega tajo lateral, ideal para resaltar su lomazo a la perfección y lograr un outfit veraniego cautivante.

ester exposito mini vestido 2.jpg Ester Expósito llevó el mini vestido que será tendencia este verano y es una bomba.

TE PUEDE INTERESAR: Pampita se suma a los jeans customizados como la China Suárez y son infaltables

Ester Expósito se sumó a las ultra mini

paralizó las calles de Galicia con un look colegiala mega atrevido. Desde su aparición en los medios, la actriz de Elite ha demostrado que tiene límites cuando de llevar las tendencias más sensuales se trata.

De viaje por Galicia, Ester Expósito decidió sorprender a sus seguidores con una sesión de fotos casera al aire libre para la que eligió llevar una combinación de lo más llamativa y sensual.

Se viraliza foto de Sabrina Rojas entrenando en corpiñito y el lomazo es dinamita

ester exposito mini colegiala 1.jpg Ester Expósito sale en mini colegiala XXS y aniquila la tendencia.

Es que la diosa se la jugó con una mini colegiala ultra diminuta color gris que resaltó con medias bucaneras y zapatos mocasines pero le agregó un toque vintage boho chic con una remera con estampado renacentista.

Como si no fuese suficiente, Ester Expósito agregó un collar de cadenas con mariposas, mini bag plateada y anteojos de sol logrando un outfit de inspiraciín 2YK impactante que provocó una catarata incontenible de likes y comentarios en las redes.

ester exposito mini colegiala 2.jpg Ester Expósito sale en mini colegiala XXS y aniquila la tendencia.

TE PUEDE INTERESAR: Oriana Sabatini no da tregua con su calcitas culotte de cuero y ¡transparentes!