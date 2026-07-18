¡Bombazo! Wanda Nara asistirá a la final del Mundial 2026

Tras su viaje relámpago, Wanda Nara regresará a su casa de Milán para seguir disfrutando del verano europeo con sus hijos y su novio Martín Migueles.

El motivo secreto por el que Wanda Nara viajó a Europa

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez viajaban a Miami, Wanda Nara tomaba un avión junto a sus hijos e hijas hacia el verano europeo.

Si bien había trascendido que Wanda Nara viajaría a Miami al mismo tiempo que Icardi y la China y que incluso habría sido convocada para participar de transmisiones en el Mundial 2026, la rubia desembarcó en París causando gran sorpresa entre sus seguidores.

En medio de las especulaciones por su cambio de planes, Pochi de Gossipeame lanzó un filoso rumor luego de que se confirmara que Wanda Nara partió acompañada por cuatro de sus hijos y su novio Martín Migueles.

¿Wanda Nara lejos del Mundial 2026 por culpa de Migueles?.

Según la periodista, Migueles quien fue socio de Elías Piccirillo y también está siendo investigado por la justicia, no podría ingresar a Estados Unidos lo que habría influido en la decisión de Wanda Nara. "Para mí Martín Migueles no puede ingresar a USA. Si Jesica Cirio no puede él menos", escribió en su cuenta de Instagram.

Polémica por el viaje de Wanda Nara a París

Lejos de desembarcar en Milán como había anticipado, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París.

Una vez más, el accionar de Wanda Nara causó indignación en Mauro Icardi y sus abogadas que la denunciaron por no avisar que pasaría algunos días en la capital francesa.