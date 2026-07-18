Tras cancelar su viaje a Miami se confirmó que Wanda Nara viajará a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial 2026 en New Jersey.
¡Bombazo! Wanda Nara asistirá a la final del Mundial 2026
Los secretos explosivos del viaje de Wanda Nara a la final de la Copa del Mundial 2026. Todos los detalles
Según reveló la periodista Naira Vecchio en su cuenta de Instagram, Wanda Nara hará una pausa en sus vacaciones en Milán y dirá presente en el partido de Argentina vs España.
"Wanda Nara viaja el sábado a la final del Mundial por 24 horas con un contrato millonario. La convocó una marca como embajadora para ver el domingo 19/07 Argentina vs España en MetLife Stadium de Nueva Jersey", explicó Vecchio.
Tras su viaje relámpago, Wanda Nara regresará a su casa de Milán para seguir disfrutando del verano europeo con sus hijos y su novio Martín Migueles.
El motivo secreto por el que Wanda Nara viajó a Europa
Mientras Mauro Icardi y la China Suárez viajaban a Miami, Wanda Nara tomaba un avión junto a sus hijos e hijas hacia el verano europeo.
Si bien había trascendido que Wanda Nara viajaría a Miami al mismo tiempo que Icardi y la China y que incluso habría sido convocada para participar de transmisiones en el Mundial 2026, la rubia desembarcó en París causando gran sorpresa entre sus seguidores.
En medio de las especulaciones por su cambio de planes, Pochi de Gossipeame lanzó un filoso rumor luego de que se confirmara que Wanda Nara partió acompañada por cuatro de sus hijos y su novio Martín Migueles.
Según la periodista, Migueles quien fue socio de Elías Piccirillo y también está siendo investigado por la justicia, no podría ingresar a Estados Unidos lo que habría influido en la decisión de Wanda Nara. "Para mí Martín Migueles no puede ingresar a USA. Si Jesica Cirio no puede él menos", escribió en su cuenta de Instagram.
Polémica por el viaje de Wanda Nara a París
Lejos de desembarcar en Milán como había anticipado, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrándose de recorrida por las calles de París.
Una vez más, el accionar de Wanda Nara causó indignación en Mauro Icardi y sus abogadas que la denunciaron por no avisar que pasaría algunos días en la capital francesa.