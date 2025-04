¡Bombazo! Mica Tinelli y Lisandro Licha López, separados

“A mí me están diciendo es que se están tomando un tiempo para replantear el vínculo porque tienen que tomar una decisión y nadie quiere ceder en su profesión”, cerró sobre los motivos de la crisis entre Mica Tinelli y Licha López.

¡Furiosa! Juanita Tinelli habló de los rumores de infidelidad y apuntó contra Ángel de Brito

Juanita Tinelli rompió el silencio ante los medios por primera vez y volvió a desmentir su escandalosa separación del polista Camilo "Jeta" Castagnola.

Como no podía ser de otra manera, Juanita Tinelli asistió a la fiesta de cumpleaños de su padre Marcelo Tinelli y habló con los periodistas sobre su situación sentimental.

juanita tinelli enojada.jpg

"Cuando se corren versiones erróneas, de tu persona y tu novio, ¿Cómo lo llevan?", le preguntaron a lo que Juanita Tinelli respodió: "Él se lo toma con mucha gracia, la verdad... Yo no... Me molesta más".

Además, Juanita Tinelli se mostró de lo más ofendida con Ángel de Brito y Pepe Ochoa que revelaron la noticia en LAM. "Principalmente me molesta más por quiénes son los que lo dicen. Porque fue un programa que es sumamente conocido, un programa que lo conduce una persona que es muy amiga de mi papá. Entonces, eso fue lo que más me molestó. Encima yo lo salí a desmentir con él por privado y jamás lo salió a desmentir. Entonces, claramente es porque no quiere que su programa vaya por otro lado", cerró indignada.

Los escandalosos mensajes del novio de Juanita Tinelli a su ex

El viernes por la noche en LAM mostraron los mensajes que le mandaba Jeta Castagnola a otra joven mientras se mostraba con Juanita Tinelli en las redes.

juanita tinelli novio audios.jpg

"Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo. Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad, comienza el ex novio de Juanita y agrega “te pido por favor que me atiendas el teléfono y hablemos bien”.

“Cuando estoy con ella solamente pienso en vos... no pasa nada con ella, estamos y no estamos, cada uno hace la suya y todo bien”, le insiste a su ex. “No entiendo porque crees que podría pasar algo más entre nosotros (con Juana), no estoy interesado en ella y te lo dije mil veces”, finaliza el polista.