¡Bombazo! Mauro Icardi podrá ver a sus hijas, ¿con la China Suárez presente?

Además los primeros días el futbolista deberá revincularse sin la presencia de la China Suárez quien deberá esperar para sumarse junto a sus hijos.

mauro hijas china.jpg Mauro Icardi podrá ver a sus hijas, ¿con la China Suárez presente?.

Mauro Icardi desesperado por su inminente vuelta a Turquía: "No las veo más"

En su descago, Mauro Icardi expresó su angustia por no poder tener un vínculo con sus herederas, en especial, ante su inminente regreso a Turquía donde, según trascendió, las menores no quieren viajar.

"Seños juez se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más... No habiendo riesgo cierto alguno, ni conducta previa alguna de mi mandante que alimente el mitómano miedo aludido por la madre y su representación letrada, que tanto dañan a las nenas, es que solicito a Su Señoría se sirva ordenar que las niñas estén con su padre hasta su viaje a Turquía”, confesó el futbolista.

Además, Mauro Icardi defendió su relación con la China Suárez y le pidió al juez que permita que sus pequeñas compartan momentos con su pareja. “Se solicita que los días que están las niñas, pueden compartir con la familia ensamblada de mi mandante a fin de restablecer el sano vínculo que ya tenían previo a la inoculación del odio que recibieron desde el 6 de enero”, escribió.

Dónde estaba Mauro Icardi mientras Wanda Nara viajaba con sus hijas a Jujuy

Mauro Icardi no estuvo con sus hijas durante el Día del Padre y ahora se filtraron fotos del futbolista acompañando a la China Suárez al partido de su hija Rufina Cabré.

Mientras Wanda Nara viajaba con Francesca e Isabella a Jujuy, Mauro Icardi pasó toda la mañana junto a la China, desmintiendo los rumores de separación.

mauro icardi partido rufina.jpeg

Además, en el partido estuvo presente Nicolás Cabré con su novia Rocío Pardo. A pesar de estar en el mismo lugar, el actor estuvo en la otra punta de la cancha sin encontrarse con el jugador.