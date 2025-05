¡Bombazo! Luciana Elbusto confirmó su vínculo con Diego Brancatelli

En un video que grabó para Paparazzi, Luciana Elbusto dio detalles íntimos de su relación con Brancatelli. "No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción... empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”, arrancó explicando sobre el inicio de su romance.

"Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad y otras mentiras. Diego jamás me regaló nada como se dijo. Nos conocimos, tuvimos una amistad y después hubo una etapa donde no nos vimos más. En los últimos cinco años, más o menos después de la pandemia, empezamos a tratarnos de nuevo y a generar un vínculo que queda para nosotros cómo fue y cómo nos sentimos", reconoció admitiendo su relación.