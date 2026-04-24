Benjamín Vicuña confirmó el presente más oscuro con la China Suárez: "Se..."

"Ese vínculo fue exitoso pero en un momento se desmoronó y si me preguntás espero que con el tiempo se pueda sanar", siguió Vicuña quien además se mostró de lo más enamorado de su novia Anita Espadín.

La indignación de Benjamín Vicuña tras la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

La China Suárez lanzó varias indirectas a Benjamín Vicuña en su charla con Moria Casán confesando que estaba "bajo tierra" en esa relación.

Benjamín Vicuña habló con el notero de SQP y no pudo ocultar su incomodidad. "La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", arrancó.

vicuña china Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez.

"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hizo la China Suárez de su situación.