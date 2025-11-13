Las redes sociales estallaron con un video de Mauro Icardi y la China Suárez de compras con Francesca e Isabella y la reacción de Wanda Nara no tardó en llegar.
Así fue la llamativa reacción de Wanda Nara tras el video de la China Suárez con sus hijas
Se viralizó un video de la China Suárez con las hijas de Mauro Icardi de compras y Wanda Nara no se quedó callada. Los detalles
Tras más de cinco meses distanciados, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y el jueves por la tarde las llevó al shopping en compañía de la China Suárez.
Inmediatamente las imágenes se hicieron virales y los seguidores quedaron impactados con la respuesta de Wanda Nara al ver a sus herederas paseando con la China, Mauro y el peluquero de la actriz.
Lejos de hacer referencia a lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara publicó una imagen junto a Luis Ventura, tras eliminación del conductor de Masterchef Celebrity. "No me debes ningún Martín Fierro. Yo te debo más a vos", le dijo la rubia a Ventura en su despedida.
Wanda Nara disparó como nunca antes contra la China Suárez
Luego de revolucionar las redes con fotos posando con un exclusivo bolso Louis Vouitton de edición limitada, la China Suárez subió un video presumiendo la exclusiva cartera Birkin que Mauro Icardi le obsequió por su primer aniversario.
"Podré tener un novio más generoso y lindo? Casi un año ya... Te amo", escribió la China Suárez. "Casi doce meses ya", agregó especificando la fecha.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara quien días antes acusó a la China de arruinar el cumpleaños de su hija menor, salió con los tapones de punta, esta vez con un feroz mensaje en su cuenta de X apuntando una vez más contra Mauro Icardi y la China Suárez.
"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.