Así fue la llamativa reacción de Wanda Nara tras el video de la China Suárez con sus hijas

wanda reaccion video china La respuesta de Wanda Nara tras el paseo de compras de la China Suárez con sus hijas.

Lejos de hacer referencia a lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara publicó una imagen junto a Luis Ventura, tras eliminación del conductor de Masterchef Celebrity. "No me debes ningún Martín Fierro. Yo te debo más a vos", le dijo la rubia a Ventura en su despedida.

Wanda Nara disparó como nunca antes contra la China Suárez

Luego de revolucionar las redes con fotos posando con un exclusivo bolso Louis Vouitton de edición limitada, la China Suárez subió un video presumiendo la exclusiva cartera Birkin que Mauro Icardi le obsequió por su primer aniversario.

"Podré tener un novio más generoso y lindo? Casi un año ya... Te amo", escribió la China Suárez. "Casi doce meses ya", agregó especificando la fecha.

china suarez cartera hermes La Chia Suárez presumió el regalo que le dio Mauro Icardi por su aniversario.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara quien días antes acusó a la China de arruinar el cumpleaños de su hija menor, salió con los tapones de punta, esta vez con un feroz mensaje en su cuenta de X apuntando una vez más contra Mauro Icardi y la China Suárez.

"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.