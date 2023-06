►TE PUEDE INTERESAR: Bikini shinny y culotte a la vista, Jesica Cirio dinamitó la noche de Ibiza

romina malaspina barbiecore 1.jpg Así es como Romina Malaspina reverencia el Barbiecore y lo lleva a nivel salvaje.

A semanas del estreno de la película Barbie, las famosas han comenzado a inspirarse en los looks de la famosa muñeca llevando el color fucsia y rosado como must have infaltables tanto en mini vestidos, polleras, pantalones y hasta en ropa interior.

Romina Malaspina ha sido de las primeras en animarse al Barbiecore no solo con corsets súper femeninos sino también en conjuntos de lencería de encaje y trajes de baño enterizo mega escotados demostrando que no haya prenda que no forme parte de esta tendencia explosiva.

romina malaspina barbiecore lenceria 1.jpg Así es como Romina Malaspina reverencia el Barbiecore y lo lleva a nivel salvaje.

romina malaspina barbiecore 2.jpg Así es como Romina Malaspina reverencia el Barbiecore y lo lleva a nivel salvaje.

Romina Malaspina dejó su ropa interior a la vista

Desde postales en ropa interior y lingerie hasta outfits más urbanos, Romina Malaspina ha protagonizado un desfile de tendencias súper variadas y osadas y una de sus últimas stories no fue la excepción.

Siempre fashionista y osada, Romina se sumó al furor de dejar la ropa interior a la vista con un outfit fetishcore que no pasó desapercibido para sus seguidores, que quedaron enloquecidos con su elección.

romina malaspina corpiño a la vista 1.avif Romina Malaspina llevó la tendencia de la ropa interior a la vista a nivel demencial.

La top publicó una selfie luciendo una combinación picante de vestido blazer XL y por debajo un corpiño body estilo sado con recortes dejando mucha piel a la vista lo que provocó un terremoto en las redes volviéndose viral en minutos.

Romina Malaspina con look urbano

Romina Malaspina posó para su kit de prensa y, a diferencia del estilo súper sexy que ha estado llevando arrasó con un outfit urbano de lo más canchero.

romina malaspina espalda 2.jpg Romina Malaspina esta vez fue más medida con su outfit.

Fiel a su estilo, Romina que hace poco estrenó rubio impactante, eligió un remerón XL que combinó con botas negras taco aguja y como peinado una messy ponytail.

"Haciendo las fotos de mi presskit... Les muestro la espalda de mi reme", escribió Romina junto al álbum del backstage de su producción dejando todos los detalles de su vestuario a la vista.

romina malaspina espalda 3.jpg "Les muestro la espalda": Romina Malaspina no da tregua.

Romina Malaspina más rubia que nunca

Romina Malaspina paralizó las redes sociales estrenando un cambio de look que dejó fascinados a sus seguidores. La diosa pasó por la peluquería para retocar su cabello, saliendo completamente renovada y más rubia que nunca.

romina malaspina rubia 1.jpg ¡Tremendo! Romina Malaspina se cambió el look, pidió opinión y la respuesta fue contundente.

Súper sexy, Romina Malaspina mostró su nuevo color con un álbum en su cuenta de Instagram y como toda una influencer se animó a pedir la opinión de sus seguidores. "Romi rubia... ¿sí o no?", preguntó y la respuesta no tardó en llegar.

15 mil likes en menos de cuatro horas recibieron sus imágenes y la opinión de los fans fue de lo más positiva. "Bomba estás bellísima", "Siempre diosa", "Síiiii", escribieron dando su aprobación total.

romina malaspina rubia 2.jpg

Horas antes, Romina Malaspina comenzó la semana al rojo vivo posando frente al espejo luciendo un conjunto de lencería demencial. La diosa llevó un body súper ajustado con encaje y transparencias que marcaba su figura a la perfección y la foto dinamitó las redes.

romina malaspina body amanecer.jpg En body de encaje y transparente, Romina Malaspina amaneció picantísima y la foto es brutal.

