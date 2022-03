Alejandra Maglietti reveló qué busca en un hombre para una relación

Desde que la modelo, panelista y abogada Alejandra Maglietti terminó su relación con el ex futbolista Jonás Gutierrez nunca más se le conoció una pareja. Por lo menos ella no oficializó nuevo romance. Sin embargo, no descarta volver a enamorarse, y por esto, en Bendita, planteó cuáles son sus "requisitos" a la hora de elegir un candidato.