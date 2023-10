Dueña de un cuerpo tallado y una belleza impactante, Alejandra Maglietti sabe cómo enloquecer a sus fans aunque esta vez fue mucho para los hinchas presentes en el partido de River.

alejandra maglietti river 1.jpg Alejandra Maglietti paralizó la cancha con sus pantaloncitos ultra ceñidos.

Acompañada por su hermana Giuliana Maglietti, Alejandra se robó todas las miradas de la tribuna. Para la ocasión, las diosas llevaron jeans súper ajustados y, como no podía ser de otra manera, camisetas personalizadas. "Vamoo river", escribió.

Alejandra Maglietti se la jugó por el neón

se ha convertido en una experta a la hora de cautivar a sus seguidores con el desfile imparable de looks fuera de serie en Bendita TV. Hace algunos días cautivó con un look total black no apto para cardíacos, Una vez más, la abogada eligió marcar cada centímetro de su figura con una mini de látex hiper ajustada.

alejandra maglietti latex.jpg

Siguiendo con la tendencia del total look, Alejandra Maglietti combinó su ultra mini con crop top al tono dejando a la vista su trabajadísimo abdomen. Como broche de oro, eligió unas botas bucaneras con piel artificial y el resultado final fue demencial.

alejandra maglietti formula primavera 1.jpg Alejandra Maglietti se muestra con la fórmula de la primavera: ultra shortcitos, neón y ...

Ahora, Alejandra Maglietti aprovechó el inicio oficial de la primavera para adelantar dos de las tendencias infaltables de la temporada: los ultra shortcitos y los colores neón en un combo explosivo.

Para Bendita TV la rubia se la jugó con unos shorts de jean color negro con roturas y le dio un toque de explosión con su crop top verde flúor, imposible de pasar desapercibido, Como si no fuera suficiente color, agregó un kimono estampado multicolor y cerró su atuendo con boca al rojo vivo.

alejandra maglietti combo primavera Alejandra Maglietti se muestra con la fórmula de la primavera: ultra shortcitos, neón y ...

Alejandra Maglietti la reina del Barbiecore

En pleno furor mundial por el éxito descomunal de la película de Barbie protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, Alejandra Maglietti lució como una muñeca de la vida real con una combinación de lo más llamativa.

De lo más femenina, Alejandra se la jugó al llevar diferentes tonos de rosa y fucsia en un conjunto de babucha estilo paracaídas y un body rosado de lo más atrevido. La abogada arrasó con un diseño de cavado ultra profundo y ajustadísimo.

alejandra maglietti barbiecore body.jfif Profundo y cavado, Alejandra Maglietti arrolla el Barbiecore con su body más extremo.

Para un toque más canchero y casual, Alejandra Maglietti eligió una campera de jean y su posteo se llevó los más variados comentarios. "Qué apretado que está eso", "Uff que bomba Alejandra", "Fuego", escribieron algunos followers enloquecidos.

Alejandra Maglietti arrasó con su vestido efecto mojado

Modelo consagrada, Alejandra Maglietti protagonizó una sesión fotográfica en la que llevó uno de sus vestidos más impactantes luciendo como toda una "sirena" como dijeron varios de sus followers en sus comentarios.

De lo más fashionista, Alejandra adelantó uno de los diseños y tendencias en vestidos que será furor esta primavera-verano con un modelo de seda color turquesa.

alejandra maglietti vestido turquesa.jpg Con vestido efecto mojado, Alejandra Maglietti honró sus curvas.

Dueña de una figura demencial, Alejandra Maglietti se la jugó por este vestido efecto mojado marcando cada centímetro de su lomazo y combinándolo hasta con el color de sus ojos.

Alejandra Maglietti revienta Bendita con sus atuendos

Hace algunos días, Alejandra Maglietti salió en ultra shortcitos y prendió fuego el viernes. La rubia volvió a presumir su lomazo con un combo de tendencias explosivo: transparencias, brassier a la vista y shortcitos diminutos.

alejandra maglietti shorts corpiño 1.jpg El combo sublime de Alejandra Maglietti: shortcito al ras, transparencias y ...

alejandra maglietti latex.jpg Alejandra Maglietti aniquila el látex marcando hasta el último centímetro.

Alejandra Maglietti la reina de los mini vestidos

Alejandra Maglietti cautivó a sus fans con un ultra mini vestido plateado metalizado manga larga hiper fajado.

Siempre sexy, Alejandra no solo eligió un modelo que marcaba sus curvas a la perfección sino que incluyó un sideboob de nivel extremo.

alejandra maglietti sideboob letal 1.jpg El sideboob de Alejandra Maglietti es tan letal que llegó a un punto culmine.

De lo más osada, Alejandra Maglietti fue por todo sin brassier dejando a la vista todo su sideboob y underboob y el efecto fue un terremoto de calor.

Alejandra Maglietti arrasó con su body más letal

Pero su derroche de sensualidad no quedó ahí. Días antes, Alejandra se la jugó luciendo tres bombas en una: body transparente, látex y mucho brillo. La panelista eligió un body transparente súper cavado que combinó con brassier negro.

Para llevarlo a otro nivel eligió unos pantalones de látex tiro bajo e incluso hubo brillo con pequeños strasses logrando un total look que fue de lo más elogiado como se vio en la catarata de comentarios picantes que recibió su posteo.

alejandra maglietti body transparente 1.jpg Ale Maglietti, siempre al límite con su sensualidad.

