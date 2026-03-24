Desde Japón, Wanda Nara le arruinó los planes a la China Suárez y Mauro Icardi
Explosión en las redes sociales por la indirecta de Wanda Nara desde sus vacaciones en Japón.Todos los detalles
Luego de llenarse de likes con sus looks por las calles de Milán y posados desde las playas de las Islas Maldivas, Wanda Nara y Martín Migueles llegaron a Japón.
Desde allí, Wanda Nara continuó con imágenes de sus recorridos por el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji, el Bosque de Bambú de Arashiyama y visitas gastronómicas causando sensación entre los lugareños que no dudaron en pedirle fotos.
“Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, escribió Wanda Nara feliz siendo la primera en conocer el país al que Mauro Icardi tenía pensado llevar a la China Suárez en los próximos meses.
Wanda Nara más sexy que nunca en las Maldivas
Desde allí, Wanda Nara no paró de presumir su romance con Martín Migueles con fotos de los más íntimas así como también explosivos posados en trajes de baño.
Una vez más, Wanda Nara destacó su silueta luciendo las microbikinis tendencia como un modelo de Balmain rosa Barbie, imposible de pasar desapercibido. Además, el clásico bikini negro no quedó afuera de sus elecciones.
¿Wanda Nara mintió desde las Maldivas?
Wanda Nara subió stories desde el primer segundo de su llegada a las Islas Maldivas aunque una de sus postales llamó la atención de los seguidores.
Wanda Nara quiso mostrar una imagen de su habitación de lujo pero los usuarios descubrieron que publicó una foto de la página oficial del hotel. "¿Por qué Wanda Nara pone la imagen de redes sociales?", escribió Pochi de Gossipeame exponiendo a la rubia.