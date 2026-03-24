Desde Japón, Wanda Nara le arruinó los planes a la China Suárez y Mauro Icardi

wanda kioto El álbum de fotos de Wanda Nara en Japón.

“Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, escribió Wanda Nara feliz siendo la primera en conocer el país al que Mauro Icardi tenía pensado llevar a la China Suárez en los próximos meses.

wanda nara fans japon Wanda Nara junto a sus fans japoneses.

Wanda Nara más sexy que nunca en las Maldivas

Desde allí, Wanda Nara no paró de presumir su romance con Martín Migueles con fotos de los más íntimas así como también explosivos posados en trajes de baño.

wanda bikini maldivas Wanda Nara lució las bikinis más sexys en las Islas Maldivas.

Una vez más, Wanda Nara destacó su silueta luciendo las microbikinis tendencia como un modelo de Balmain rosa Barbie, imposible de pasar desapercibido. Además, el clásico bikini negro no quedó afuera de sus elecciones.

¿Wanda Nara mintió desde las Maldivas?

Wanda Nara subió stories desde el primer segundo de su llegada a las Islas Maldivas aunque una de sus postales llamó la atención de los seguidores.

wanda hotel maldivas La foto de Wanda Nara en las Islas Maldivas que estalló la polémica.

Wanda Nara quiso mostrar una imagen de su habitación de lujo pero los usuarios descubrieron que publicó una foto de la página oficial del hotel. "¿Por qué Wanda Nara pone la imagen de redes sociales?", escribió Pochi de Gossipeame exponiendo a la rubia.