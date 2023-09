china suarez bikini amarilla.jfif China Suárez se muestra en micro-bikini XS y paraliza Miami.

Además, la China Suárez se ha convertido en toda una it girl imponiendo tendencia con cada look que lleva y los clásicos shorts de jeans no fueron la excepción aunque sí que los elevó a otro nivel.

La actriz sorprendió a sus seguidores al compartir un album de fotos donde no solo estrenó flequillo sino que eligió unos shortcitos de jeans ultra cortos. Súper canchera, la diosa los combinó con remerita Levis, borcegos y no se privó de ningún angulo para dejar a la vista hasta el último detalle de su atuendo.

china suarez shortcitos.jpg

La China Suárez lleva los jeans de la primavera

La China Suárez se sumó a los jeans oversize favoritos de influencers como Juanita Tinelli, Tini, Emilia, entre otras.

Desde el baño de su casa, la China Suárez apostó por unos pantaloncitos oversize que, a diferencia de Juanita Tinelli que hac epoco los lucio en París, la China los accesorizó con un cinturón.

china suarez pantaloncitos 2.jpg China Suárez sigue a Juanita Tinelli y lleva los pantaloncitos tendencia.

Súper canchera, combinó sus pantaloncitos con musculosa crop blanca de algodón y como cierre perfecto agregó una gorra colorada, otro de sus accesorios favoritos de la temporada.

La China Suárez con jeans shiny

Tras revolucionar la BRESH bailando con La Joaqui la top volvió a imponer tendencia. En esta oportunidad, la China Suárez se sumó a los pantalones shiny con efecto metalizado.

Al igual que Pampita, la China Suárez eligió unos diseños de corte recto con detalles color pleteado y sorprendió al combinarlo con una campera bomber multicolor que fue de lo más comentado.

CHINA SUAREZ PANTALONES SHINY PAMPITA 1.webp China Suárez le copia a Pampita sus jeans shiny y causa impacto.

En sus redes sociales, varios usuarios compararon la campera con las que suele usar su ex novio Rusherking aunque como siempre, también llegaron la catarata de elogios y likes por su elección.

La China Suárez y la Joaqui diosas en la BRESH

Tras su viaje a Miami, la China Suárez regresó al país y salió de fiesta a la BRESH donde se encontró con La Joaqui y las fotos causaron furor entre los fans.

Además, la China Suárez fue por todo con el atuendo que eligió para dinamitar la noche jugándosela por la tendencia fetishcore infernal.

china suarez arnes fetishcore bresh 1.jpg

Canchera pero súper sexy, la China llevó un arnés corset de cuero sobre una remerito crop estampada, jeans tiro bajo y ponytail como peinado.

La China Suárez paralizó Miami con sus jeans

La cantante armó las valijas y viajó junto a sus hijos para disfrutar de unas mini vacaciones.

Desde allí, la China Suárez no ha parado de compartir fotos de su día a día e incluso enloqueció a sus seguidores con un jugadísimo cambio de look pasándose al bando de las morochas con una cabellera negra impactante.

china suarez morocha 1.avif

Ahora, la China Suárez mostró con lujo de detalles el outfit que eligió para la noche que estrenó su nuevo color de pelo y causó sensación con unos jeans arty con cruces negras bordadas de lo más atrevidos.

Siempre fashionista, la China combinó sus pantalones con corset negro acentuando su cintura diminuta y como broche de oro para su total look cabellera lacia extra large y el terremoto en las redes fue imparable.

china suarez jeans explosivos 1.jpg En jeans fajados y customizados, la China Suárez reventó la noche de Miami y es tendencia.

