Alejandra Maglietti lució un super escote y volvió locos a los españoles

"Mi amor, destruyendo corazones madrileños", "pura belleza" y "vale tía, qué guapa", fueron algunos de los comentarios que cosechó la blonda en su posteo de Instagram.

Alejandra Maglietti enojada con Wanda Nara

Cuando hace unos meses saltó el escándalo entre Wanda Nara, Eugenia China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara agredió a Maglietti por un posteo que esta hizo quejándose de que la empresaria no daba nombres.

“¿Necesitás nombres, boludita? ¿O un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados? Te lo mando por privado, si sos la única que no lo entendió”, le respondió Wanda Nara a Maglietti hace unos meses.

"Wanda nunca me pidió disculpas, cuando estuvo en Argentina me la crucé en un restaurante, calculo que me vio. Ella no pasa desapercibida, miré un poco. Capaz considera que no es necesario que me pida disculpas y lo entiendo, pero fue una agresión", aseguró Maglietti hace unos días y agregó: "Puedo vivir tranquilamente sin que me pidan disculpas. Ella siempre me cayó súper bien. Con ella he hablado, la conozco desde hace años, desde antes de que fuera famosa, fuimos al casting de Doritos juntas, desde los 18 que nos conocemos".

