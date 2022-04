¡Al rojo vivo! Nazarena Vélez se tapó con la sábana pero no alcanzó

Súper atrevida, la diosa se animó a posar completamente desnuda tapándose con una sábana como única prenda.

nazarena velez.webp

"Muy rubia", escribió Nazarena Vélez junto a la imagen que fue comentada por famosas como Susana Roccasalvo, su hija Barbie Vélez y su novio Santiago Camaño.

Nazarena Vélez recordó su paso por Playboy

Sin pelos en la lengua, Nazarena Vélez habló de las fotos de su producción para Playboy donde posó completamente desnuda y sin censura. “Yo mostré el ‘monte de Venus’. Me dijeron que sin esto me daban 20 lucas verdes menos, así que me hicieran un primer plano”, le comentó entre risas a Ángel De Brito.

Vélez explicó que ella puso una cláusula en su contrato, que decía que aceptaba mostrar sus partes íntimas por una suma extra de dinero. "Yo me llevé una diferencia de 20 mil dólares", detalló.

nazarena velez playboy 2.jpg

Hábil para los negocios, Nazarena además reveló que se quedó con un porcentaje de las ventadas de dicha publicación. "Había un seguro y, si pasabas ese seguro, tenías un porcentaje de las ventas. Yo tuve mi seguro más un porcentaje de las ventas", añadió.

Divas Play: cuánto hay que pagar

En LAM además hablaron de la gran repercusión que han generado las explosivas producciones de famosas como Florencia Peña, Silvina Luna, Celeste Muriega, entre otras para Divas Play.

El servicio de Divas Play se puede contratar por tiempo indeterminado o hay ofertas por meses. En caso de que una persona quiera acceder a todos los contenidos por un mes, se debe abonar 8,90 dólares. Si uno quiere ser parte del sitio para adultos por tres meses, se deberán abonar 6 dólares.