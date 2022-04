Silvina Luna hizo trío en el jacuzzi ¡frente a las cámaras!

silvina luna jacuzzi.webp

Fue Martín Slawe quien la invitó a sumarse cuando la morocha le llevó un espumante con ciruelas.

"Metete con nosotros. Es mi sueño", reflexionó Salwe a cámara.

Silvina Luna prendió fuego el jacuzzi

“¿Decís que me revelo? ¿Vos decís?”, preguntó Silvina con picardía.

“Sí, ya está, metete en ropa interior”, la incentivó Majo.

“¿Qué te pueden decir? Sos la peor del staff, nada más”, agregó.

Convencida, Silvina Luna se sacó su delantal de staff y se metió a la piscina en corpiño y bombacha.

¡Se eleva la temperatura! Martín Salwe se metió al jacuzzi con Majo Martino y Silvina Luna

“Qué placer, me lo merezco, no me merezco menos que esto”, lanzó Silvina relajada mientras Majo cerró diciendo "está cachonda".

“Tenés que contar algún tipo de récord, elegí un récord de algo que haya tenido que ver con la pareja”, le pidió Muscari.

“Bueno, es sexual. Recuerdo cuando conocí a una de mis parejas, yo le llevaba diez años, yo tenía 30 y él tenía 20”, arrancó Silvina.

Silvina Luna encendida con su ex

Sin pelos en la lengua, la top contó cómo fue que conoció a su ex pareja y sorprendió al dar datos de su agitada vida sexual.

“Nos conocimos en un lugar de veraneo y era una cosa de no poder parar”, agregó.

“O sea, todo el tiempo, estaban como conejos”, acotó Muscari.

“Todo el día”, asintió ella.

“Con buen sexo, ¿uno se enamora más rápido?”, le preguntó entonces Muscari.

“Y, entrás al enamoramiento más rápido”, se sinceró Luna.

“¿Te podés enamorar de alguien con quien no tenés buen sexo?”, indagó Muscari.

“No, nunca me pasó”, sentenció Silvina.