carmen electra hilo dental 1.jpg A sus 51 años, Carmen Electra volvió a posar en hilo dental y la palabra salvaje se queda corta.

Primero, la diosa que fue elegida por Kim Kardashian para modelar la línea de verano de su marca SKIMS, arrasó luciendo una micro-bikini color negra de lo más chiquitita dejando a la vista todo su underboob.

Ahora, Carmen Electra redobló la apuesta y compartió una nueva imagen, esta vez con una enteriza negra ajustadísima y ultra cavada resaltando su pequeña cintura y escotazo a la perfección. "Soy todo rock n roll", escribió Electra junto a la osada publicación.

carmen electra enteriza 1.webp Ahora en enteriza ultra cavada, Carmen Electra volvió con todo y la foto es potente.

Pamela Anderson volvió a lucir la enteriza colorada y arrasó

Tras el éxito arrollador de su documental de Netflix, Pamela Anderson regresó al centro de la escena por todo lo alto y volvió a ser una de las figuras más buscadas. La rubia ha vuelto ha participar de los eventos más exclusivos de Hollywood y el mundo de la moda y ahora ha redoblado la apuesta modelando para una marca de trajes de baño.

Pamela Anderson fue elegida para ser la diosa de la campaña publicitaria y sorprendió al mostrarse más fabulosa que nunca luciendo icónico el traje de baño colorado que llevaba en Baywatch. En las postales compartidas por la marca, se puede ver al ícono de los 90 presumiendo la misma silueta demencial y hasta modelando sin nada de maquillaje.

pamela aderson enteriza roja 2.webp

Ahora, se viralizaron más imágenes de la campaña y las redes explotaron con la postal de Pamela Anderson redoblando la apuesta y luciendo la versión en bikini de su icónica enteriza.

Desde una playa posando sobre una palmera, se puede ver a la rubia llevando un diseño estilo colaless que no solo le quedaba a la perfección sino que resaltaba sus curvas como nunca antes.

pamela anderson bikini roja 1.jpg Pamela Anderson se puso su enteriza colorada en versión bikini y la foto es dinamita pura.

Pamela Anderson al natural

Pamela Anderson salió de compras por Beverly Hills y las fotos se hicieron virales. La ex protagonista de Baywatch se mostró con poco maquillaje y con un look muy particular.

pamela 1.jpg

Para su tarde de compras, Pamela Anderson eligió un vestido de lino al cuerpo que marcaba a la perfección su figura. Lo combinó con unas botas caña alta que llamaron mucho la atención.

Cande Tinelli se disfrazó de Pamela Anderson

Cande Tinelli volvió a subir la temperatura en las redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli suele publicar fotos de lo más picantes aunque esta vez fue por todo lo alto.

Cande Tinelli decidió ponerse en la piel de Pamela Anderson y arrasó con sus publicaciones. Vestida con un vestido rojo de látex al cuerpo y peluca rubia, Cande lució súper sexy y bromeó junto a su amigo Nico del Rey.

cande tinelli pamela anderson.jpg

"Con @reydelok no queríamos tener menos onda así que hicimos unas fotos inspiradas en esta emblemática pareja que dio mucho para hablar. La viralización de este contenido no era algo cotidiano como ahora, además era mucho más complejo poder acceder a verlo ¡internet recién arrancaba!", escribió Cande junto al álbum que enloqueció a sus fans y fue de lo más comentado.