china suarez tinelli 2.webp

“Están dispuestos a negociar y a contratarla. La China está entusiasmada porque, obviamente, no hay escándalo en este formato. Entonces, ella que se está lanzando al canto, lanzó un tema hace poquito, parece que tiene un pie en el programa de Tinelli”, agregó el pediodista.

De aceptar la China Suárez compartiría estrado con figuras como Cande Tinelli, Coti, Carlos Baute, entre otros.

El llamativo mensaje de la China Suárez a Alejandro Fantino

A pesar de no tener una muy buena relación con la prensa y los medios de comunicación, la China Suárez sorprendió al saludar y felicitar a Alejandro Fantino por el Día del Periodista.

china suarez fantino 1.jpg

“Feliz día, Alejandro Fantino. Te quiero y banco. Siempre es un placer charlar con vos”, escribió la China junto a una foto de la entrevista que realizaron juntos en medio del escándalo del Wandagate.

Alejandro Fantino fue el único periodista con quien la actriz quiso hablar de su aventura con Mauro Icardi y hasta el día de hoy mantienen una inesperada amistad de la que poco se sabe pero que pareciera estar más fuerte que nunca.

Las declaraciones de Rusherking sobre la China Suárez

Rusherking comparó a María Becerra con la China Suárez durante su vista a PH.

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy enamorado y estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así”, comenzó diciendo en PH.

rusherking ph.webp

"Fue medio mutuo la verdad. Nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando ahí toda la noche. Yo no sabía si avanzar o no porque yo soy muy respetuoso y como que nunca me gusta pasarme. No la conocía hace mucho, veníamos hablando", agregó muy emocionado.

Rusherking comparó a la China Suárez con María Becerra

Rusherking no solo reveló que está muy enamorado de la actriz de ATAV sino que confesó que hace mucho no se sentía así cuando su separación de María Becerra ocurrió hace tan solo cinco meses.

Sin embargo, las declaraciones sobre su flamanete relación con la China Suárez no cayeron nada bien a los fans de María Becerra.

Lejos de dejarlo pasar, se volcaron a las redes sociales donde lo destruyeron por ningunear y minimizar su relación con la intérprete de "Miénteme".

"Deja de colgarte de la fama de las mujeres flaco, literalmente te conocían como el novio de Maria Becerra", "No podés hablar así" "Estás ahí por ella", fueron algunos de los mensajes que escribieron.