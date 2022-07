► TE PUEDE INTERESAR: Al sospechoso de matar a Agostina Trigo se llegó a través del Registro de Huellas Genéticas de Mendoza

El denunciante contó que en ese local consumieron bebidas alcohólicas mientras escuchaban música y conocieron a dos mujeres. Alrededor de las 4 volvieron a la casa citada en Las Heras, junto a las dos mujeres de las que en primer lugar no aportó mayores datos.

Blanco explicó que cuando despertó vio a sus amigos durmiendo y que intentó llamar a Exequeil Ángel Lucero Nievas, quien no respondió a la vez que no le observó signos vitales. Por eso llamó a la línea de emergencias. También notó que faltaban un televisor, un teléfono celular y una computadora. Las mujeres no estaban.

Cuando llegó la asistencia precisaron que Lucero tenía sangre en sus fosas nasales y que se había orinado en el colchón.

Personal de la UID (Unidad Investigativa Departamental) de Las Heras y de la Policía Científica comenzaron a trabajar en el lugar en el que constataron, a simple vista, que no había signos de violencia ni lesiones visibles en el cuerpo de la víctima fatal.

