El anime de Netflix que cuenta aventuras increíbles con escenas subidas de tono

La serie de anime Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? se suma al catálogo de Netflix en medio de expectativas por su trama que mezcla elementos clásicos de fantasía con situaciones románticas y humorísticas. El protagonista Bell Cranel busca convertirse en el mejor aventurero mientras explora las profundidades de un misterioso calabozo, encontrándose con poderosas diosas y enfrentando peligrosos monstruos.