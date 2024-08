La playa a 50 minutos de New York que es ideal para pasar el día y tiene actividades para todas las edades

New York es una de las ciudades más vibrantes y dinámicas del mundo, conocida por su arquitectura imponente, su oferta cultural y su incesante ritmo de vida. Sin embargo, más allá de sus rascacielos y calles bulliciosas, New York también es un punto de partida perfecto para explorar algunas de las playas más encantadoras de la región. Estas playas, ubicadas en New Jersey y otros estados cercanos, ofrecen un escape ideal para quienes buscan un día de relajación, naturaleza y diversión en la costa.