Inicio Sociedad playa
Viajes

La playa escondida a minutos de Cartagena que sorprende a todos

Esta playa forma parte del Caribe colombiano. Queda a solo quince minutos en lancha de Cartagena, por lo que es ideal para visitar por el día

Paula García
Por Paula García [email protected]
Esta playa caribeña forma parte de Colombia.

Esta playa caribeña forma parte de Colombia.

¿Estás pensando viajar y recorrer el Caribe? Con tantos lugares turísticos a los que puedes ir, es probable que estés mareado y que no sepas cuáles incluir en tu itinerario de viaje y cuáles descartar. Si es así, en este artículo te compartimos una playa encantadora que debes considerar agregar a tu lista.

Colombia es uno de los países con salida al mar Caribe más visitados por los argentinos, por su cercanía y su atractiva cultura. Esta región está ubicada al norte del país y ha sido la cuna de nuestro nobel de literatura, Gabriel García Márquez, e incluso ha inspirado a grandes artistas.

Tierra Bomba
La isla se ha convertido en un destino tur&iacute;stico importante.

La isla se ha convertido en un destino turístico importante.

Una joya caribeña

La isla Tierra Bomba, es un destino impresionante que queda a tan solo un corto viaje en bote desde Cartagena. Se ha convertido en el destino definitivo para los viajeros que buscan vibras relajadas y retiros perfectos para desconectar. Conocida por su encanto caribeño natural, esta antigua aldea de pescadores ha evolucionado en un destino vibrante, ofreciendo algo nuevo y emocionante cada temporada.

La playa Punta Arena, la joya de Tierra Bomba, combina la belleza natural con el lujo moderno. Desde sus exclusivos clubes de playa hasta sus hoteles boutique llenos de estilo y exclusividad, este destino idílico ha capturado los corazones de quienes buscan el equilibrio perfecto entre relajación y aventura. Imagina relajarte en sus suaves arenas, disfrutar de cócteles artesanales bajo las palmeras o sumergirte en el estilo de vida relajado de la isla, haciendo de cada momento algo inolvidable.

Isla tierra bomba
Colombia es uno de los pa&iacute;ses con salida al mar Caribe.

Colombia es uno de los países con salida al mar Caribe.

Con su inigualable combinación de playas tranquilas, cultura vibrante y comodidades contemporáneas, la Isla Tierra Bomba sigue destacándose como uno de los destinos más tentadores cerca de Cartagena. Ya sea explorando su ambiente local encantador o disfrutando de sus aguas turquesas, este paraíso caribeño promete relajación, descubrimiento y recuerdos duraderos.

Tierra Bomba, se destaca por sus playas limpias de arena blanca más limpias que en Cartagena, además de sus aguas calmas y oleaje suave. Para obtener más información sobre este destino, puedes visitar la página web oficial de turismo de Colombia.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar