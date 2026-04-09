Aguas cristalinas y un exquisito paraíso tropical: la playa caribeña para unas vacaciones inolvidables

Kanepa Grandi playa Las playas de Curazao tienen aguas turquesas y tranquilas.

Kanepa Grandi: Aruba

La tranquilidad de Kanepa Grandi invita a relajarse, y su belleza ha sido el escenario de muchas fotos postales. Además, su acceso es fácil y gratuito, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan un lugar sin complicaciones.

Para acceder a esta playa, hay que pasar por una bajada de escaleras desde el área del estacionamiento. Allí, se puede nadar, relajarse bajo al sol, hacer esnórquel, o simplemente contemplar el paisaje desde los acantilados que la rodean.

A 40 kilómetros está la capital de Curazao, Willemstad, un destino incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ciudad está compuesta de cuatro barrios diferentes llenos de coloridos edificios coloniales. Su historia única, su arquitectura y la combinación con acogedoras tiendas, galerías de arte e impresionantes murales hacen que la ciudad sea muy fotogénica.

curazao casas Curazao es un país autónomo del reino de los Países Bajos.

En Otrobanda hayarte callejero distribuido por las estrechas calles y el colorido Kurá Hulanda Village, donde se encuentra el museo histórico. En Punda, la visita obligada es Plasa Bieu, un lugar ideal para disfrutar una comida relajada con auténticos platos de Curazao junto con los lugareños.

Hacia Scharloo y Pietermaai, se encuentran muchos más edificios coloridos y murales creativos. Para obtener más información, puede visitar el sitio web oficial de turismo de Curazao.