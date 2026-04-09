Aguas cristalinas y un exquisito paraíso tropical: la playa caribeña para unas vacaciones inolvidables

Las playas del Caribe en República Dominicana, México y Cuba, suelen robarse las miradas. Sin embargo, entre las más de 7000 islas que componen este paraíso tropical, se esconden verdaderas joyas poco exploradas que combinan una importante biodiversidad y herencia cultural.
Kenepa Grandi está ubicada en la costa oeste de la isla de Curazao, cerca de la localidad de Westpunt. Es una playa pública y famosa por sus aguas turquesas, ubicada a unos 40 minutos en coche desde la capital, Willemstad.
Cuando uno viaja al Caribe generalmente busca playas de aguas cristalinas. El gran distintivo de Curazao es que es una isla que surge de rocas volcánicas de hace mucho tiempo y las playas se han ido formando como entradas del mar dentro de esas rocas que son prácticamente como piletas, con agua templada, super cristalina y muy calma. Allí, se puede nadar como en una pileta, con muchísima vida marina, por lo que muchos viajeros hacen esnórquel.
Kanepa Grandi: Aruba
La tranquilidad de Kanepa Grandi invita a relajarse, y su belleza ha sido el escenario de muchas fotos postales. Además, su acceso es fácil y gratuito, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan un lugar sin complicaciones.
Para acceder a esta playa, hay que pasar por una bajada de escaleras desde el área del estacionamiento. Allí, se puede nadar, relajarse bajo al sol, hacer esnórquel, o simplemente contemplar el paisaje desde los acantilados que la rodean.
A 40 kilómetros está la capital de Curazao, Willemstad, un destino incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ciudad está compuesta de cuatro barrios diferentes llenos de coloridos edificios coloniales. Su historia única, su arquitectura y la combinación con acogedoras tiendas, galerías de arte e impresionantes murales hacen que la ciudad sea muy fotogénica.
En Otrobanda hayarte callejero distribuido por las estrechas calles y el colorido Kurá Hulanda Village, donde se encuentra el museo histórico. En Punda, la visita obligada es Plasa Bieu, un lugar ideal para disfrutar una comida relajada con auténticos platos de Curazao junto con los lugareños.
Hacia Scharloo y Pietermaai, se encuentran muchos más edificios coloridos y murales creativos. Para obtener más información, puede visitar el sitio web oficial de turismo de Curazao.