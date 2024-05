moneda, numismatica.jpg

La moneda por la que puedes ganar más de 7.000 dólares

La moneda en cuestión fue acuñada en 1983. De todas las monedas de un centavo de dólar de aquella época, que fueron 7.700 millones, se cree que apenas unos 5.000 presentaban un error que los hacía valiosos.

En el año 2017, una moneda de estas características se vendió por la gran suma de 7,050 dólares, como pudo informar el el Servicio de Calificación Profesional de Monedas, una de las empresas más prestigiosas en autenticación y calificación de ejemplares.

moneda, dolar.jpg

Lo que hace particular a esta moneda son varios detalles. Por ejemplo, no tiene marca de ceca, mientras el texto del reverso "one cent" muestra el efecto duplicado.

Además, como suele pasar dentro del mundo de la Numismática, esta moneda tiene un error de acuñación: se creó una imagen duplicada, algo que puede pasar accidentalmente cuando la máquina golpea al ejemplar.

Qué hacer si tienes una moneda o billete valioso

Si cuentas con una moneda o billete valioso en tu poder, no dudes en venderlo si no significa nada para ti. Este sencillo acto puede darte miles de dólares y modificar tu situación económica.

Ten en cuenta que, dentro de lo que es la Numismática, el valor de una moneda o billete está dividido en cuatro clasificaciones: el valor de catálogo, el precio de compra, y los valores de venta al público mayorista y minorista.