Elecciones en Estados Unidos: El 70 % de los estadounidenses tiene estrés electoral

EEUU Debate Kamala.jpg Según encuestas, Kamala Harris tiene en algunos estados una diferencia de algunos puntos arriba en las próximas elecciones.

Las elecciones: ¿Donald Trump o Kamala Harris?

Luego de entrevistar a más de 3.000 adultos mayores de 18 años entre el 1 y el 23 de agosto de este año, la encuestadora The Harris Poll arrojó que la incertidumbre de no saber quién liderará el país los próximos años provoca estrés a un 69% de los participantes de la encuesta "Stress in America".

Este número crece cuando se les pregunta por el futuro y la economía de la nación: el 77% de los estadounidenses dice sufrir estrés en su día a día por la deriva que pueda tomar el país dependiendo de quién gobierne, y un 73% por la economía.

La inteligencia artificial, utilizada como una herramienta para la desinformación y las noticias falsas, ha sido una de las protagonistas de estas elecciones, tanto es así, que a un 82% le preocupa que la gente pueda estar basando sus decisiones y opiniones en información falsa o inexacta.

La polarización y la fractura social que ha provocado la política en los últimos años aumentó el número de ciudadanos que sufre estrés en casi 20 puntos desde 2016, antes lo sufría un 52%.

Preocupación por la violencia

Siete de cada diez estadounidenses están preocupados por si las elecciones presidenciales pueden desarrollar una escalada de violencia en el país y más de la mitad (56%) cree que estas podrían suponer el fin de la democracia en Estados Unidos.

Estos datos surgen después de que Donald Trump sufrió un intento de asesinato durante la campaña, sugirió ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar a un supuesto “enemigo interno” el día de las elecciones y persiste la preocupación de que Trump pudiera rechazar los resultados en caso de que pierda las elecciones.

donald trump, elecciones.webp Durante la campaña Donald Trump tuvo un intento de asesinato, lo que lo llevo a realizar declaraciones sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.

Según los expertos y encuestadores, este clima de polarización está sirviendo como plataforma para el activismo y la movilización.

El 77 % de los adultos dicen que quieren votar en las elecciones. Las comunidades que más se sienten interpeladas a participar en los comicios son los afroamericanos y los latinos, los dos mercados de votos por el que más están peleando los dos candidatos.