Joe Biden no confía en una transición pacífica si Donald Trump pierde las elecciones

Donald Trump advirtió en marzo de que si perdía las elecciones de 2024 sería un "baño de sangre" para la industria automovilística estadounidense y para el país, comentarios que Joe Biden y su campaña no tardaron en aprovechar, afirmando que el expresidente estaba incitando a la violencia política.

EEUU Donald Trump justicia.jpg La campaña de Donald Trump denunció una “manipulación” de sus palabras en relación a los dichos del republicano de principios de año.

Joe Biden lleva tiempo advirtiendo que es poco probable que Donald Trump acepte la derrota, y ha hecho de la protección de la democracia uno de los ejes de su campaña para 2024. En declaraciones desde el Despacho Oval el mes pasado para explicar su decisión de poner fin a su campaña, Joe Biden trató de contrastar la negativa de Donald Trump a aceptar los resultados electorales con su propia decisión de apartarse como candidato demócrata.

"Miren, yo no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones", dijo Biden. "No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de las elecciones automáticamente. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas".

La agenda de Joe Biden

Joe Biden ha permanecido con una agenda pública limitada sin muchas apariciones públicas, desde su retiro como candidato a ser reelecto. Aparte de las declaraciones en las que anunció el éxito del intercambio de prisioneros con Rusia y dio la bienvenida a los estadounidenses que regresaban a Estados Unidos, tuvo un breve viaje a Texas para conmemorar el aniversario de la Ley de Derechos Civiles y lamentar la muerte de la legisladora Sheila Jackson Lee. Joe Biden no ha tenido ningún acto público desde que terminó su campaña, cediendo en gran medida la cobertura mediática a la vicepresidenta Kamala Harris, a quien otorgó su apoyo.