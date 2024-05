Un pueblo que tiene un poco para todo el mundo

pueblo-apalachicola.jpg Apalachicola es un pueblo con un encanto inigualable.

Algunos de los lugares más elegidos por los visitantes para probar la gastronomía local son The Owl Cafe, Hole in the Wall Seafood, y Apalachicola Seafood Grill, en los que se puede comer toda clase de comida con productos de mar. Claro que también hay mucho en materia de desayunos y meriendas, como Apalacichola Chocolate & Coffee Company, o el sabor venezolano de Café Con Leche.

La historia también tiene lugar en este pueblo, con varios museos y paseos que recordará al pasado de Estados Unidos. Algunos son Orman House Historic State Park, Raney House Museum o el John Gorrie State Museum.

►TE PUEDE INTERESAR: El pueblo casi desierto a menos de una hora de Las Vegas ideal para los amantes del golf

Si lo que queremos en ver la playa, tenemos también muchas opciones a minutos de distancia del pueblo. Quienes quieran estar cerca del mar, sólo tienen que cruzar un puente y se encontrarán en Isla St. George, con playas que parecen sacadas de un cuento de hadas.

También se puede disfrutar de la inigualable pesca que hay en el mar o en alguno de los ríos cercanos.

Qué hacer en el pueblo con la mejor gastronomía de Florida

apalachicola.jpg La pesca y otras actividades que tienen que ver con el mar están a la orden del día.