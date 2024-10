En consecuencia, tanto en cajeros automáticos como en las sucursales, no se aceptarán más los billetes de 1 dólar que estén dañados. Por ende, si este es tu banco y tienes papel moneda con este valor, deberás revisar que no esté con rasgaduras visibles, manchas de tinta, comida o agua, arrugas, ni pliegues marcados o desgaste en su impresión. Caso contrario, no lo podrás depositar.

DÓLAR DAÑADO.jpg Este banco deja de recibir billetes dañados.

¿Qué hacer con un billete de 1 dólar dañado?

Si habitualmente operas con el Bank of America, la institución bancaria recomienda buscar otras entidades financieras y casas de cambio dentro de Estados Unidos que reciban billetes de un dólar dañados (lógicamente, a cambio un valor menor a 1 USD).

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: si buscas trabajo sin estrés y con buena paga, estos son los mejores lugares

En este marco, una buena opción será acudir a la Oficina de Grabado e Impresión (Bureau of Engraving and Printing – BEP) de los Estados Unidos. Allí, si un billete está seriamente dañado o mutilado, se ofrece un servicio de reemplazo gratuito. Para esto será necesario enviar el billete junto con un formulario que explique cómo se dañó y cuántas partes del papel moneda se conservan.

BILLETE DOLAR.jpg Puedes cambiar tus billetes de dólar dañados.

Por lo pronto, se sugiere comenzar con este trámite en el corto plazo, ya que se desconoce si otros bancos de los Estados Unidos implementarán la misma medida que el Bank of America. De hecho, se especula con que billetes de otra denominación (5, 10 o 20 USD) correrán la misma suerte.