El día que Al Pacino tuvo que aceptar la peor comedia de Hollywood para salir de la bancarrota y tapar sus deudas

Cuando Francis Ford Coppola lo convocó para la tercera entrega de ‘El Padrino’, la estrella de Hollywood ya estaba en bancarrota. Fue por ello que en el nuevo siglo comenzó a analizar propuestas de películas de menor envergadura y, por supuesto, menor prestigio. Fue allí cuando llegó Adam Sandler a su vida.

“Jack y Jill fue la primera película que hice, luego de perder todo mi dinero. Para ser sinceros, la hice porque no tenía otra cosa en la que actuar. Adam Sandler me quería ahí, y me pagó un montón por ese trabajo. Yo lo amo a Adam, es alguien maravilloso con quien trabajar, y se convirtió en un amigo muy querido”, reveló Al Pacino.

AL PACINO ADAM SANDLER.jpg Al Pacino y Adam Sandler.

La participación de Al Pacino en ‘Jack y Jill’

‘Jack y Jill’ se estrenó en 2011 y estuvo a cargo de la productora de Happy Madison, propiedad de Adam Sandler, quien también actuó por partida doble, haciendo de hermanos gemelos. En este film Al Pacino interpreta a una versión ficticia y casi paródica de sí mismo, la cual se enamora de una de las gemelas.

La crítica fue ruda y no tuvo piedad, tanto para Adam Sandler como para el mismísimo Al Pacino, siendo catalogada como una de las peores comedias en la historia de Hollywood. Sin embargo, esto le valió a la galardonada figura de Hollywood una fortuna de dinero, la cual le permitió salir de la banca rota.