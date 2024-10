Hollywood: conoce al actor que comenzó trabajando como chef en un hospital

Lo vimos en películas taquilleras como ‘Indiana Jones’ y ‘Star Wars’, pero jamás imaginamos los comienzos de esta estrella de Hollywood. A sus 82 años, Harrison Ford es un actor consagrado y de amplia trayectoria, pero para llegar a la cima tuvo que llevar dinero a casa realizando otras labores por fuera del cine.

netflix, peliculas, harrison ford.jpg Harrison Ford fue cocinero de un hospital.

Antes de brillar en la pantalla grande, Harrison Ford fue contratado en la cocina de un hospital, de forma accidental, ya que no tenía experiencia previa y había mentido para conseguir el puesto. “Mi primer trabajo fue cocinar en un hospital. No sé qué les dije, pero me dieron un cuchillo y un montón de zanahorias, y me corté una parte del dedo en cuestión de minutos”, narró el artista.