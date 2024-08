Donald Trump usa imágenes falsas de Taylor Swift para su campaña

Otro recorte compartido por el magnate neoyorquino muestra a la estrella del pop vestida como el Tío Sam junto al mensaje: “Taylor wants you to vote for Donald Trump” (“Taylor quiere que votes por Donald Trump”. ‘¡Acepto!’, tituló Trump a la publicación, que acumula más de 9.000 me gustas en Truth Social.

La influencia de Taylor Swift

El pasado 7 de agosto se especuló acerca del apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris tras la publicación en su cuenta de Instagram de una fotografía sobre el escenario en la que aparecía una silueta saludando de espaldas similar a la vicepresidenta.

TAYLOR-SWIFT-IG.webp La imagen que publicó Taylor Swift en su red social Instagram, de una fotografía sobre el escenario en la que aparecía una silueta saludando de espaldas similar a la vicepresidenta, aunque luego se descubrió que se trata de una de las bailarinas de su gira.

La estrella del pop, que tiene gran influencia entre las capas más jóvenes de la sociedad de Estados Unidos, no ha respaldado en público a ningún candidato de cara a las próximas elecciones, aunque en la carrera por el poder de la Casa Blanca de 2020 apoyó al actual presidente, el demócrata Joe Biden.