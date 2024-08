Donald Trump contra Celine Dion: el duelo inesperado de las elecciones en Estados Unidos

“Este uso no está autorizado de ninguna manera y Celine Dion no respalda este ni ningún uso similar. …Y realmente, ¿Esa canción?”, se pregunta el equipo de Celine Dion, al referirse a esa canción, ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, e identificada con la tragedia del hundimiento del Titanic.

Esto ocurre unos días después de que Celine Dion fuera noticia el mes pasado por su regreso al canto en directo, cuando cerró la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en medio de su lucha contra el síndrome de la persona rígida (SPS).

Céline Dion - Documental - Amazon Prime Video Celine Dion cuenta en su documental como su enfermedad neurodegenerativa la afectó para poder seguir cantando.

Cantó 'L'Hymne à l'amour' de Edith Piaf en la ceremonia inaugural, su primer concierto desde que reveló que padece "un síndrome raro y progresivo que afecta al sistema nervioso, concretamente al cerebro y la médula espinal", según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

Otros artistas ya rechazaron a Donald Trump

La canadiense Celine Dion no es la primera artista que se opone a que Donald Trump utilice sus canciones para hacer campaña. Desde Creedence Clearwater Revival hasta Tom Petty, pasando por Neil Young, The Rolling Stones y Adele, todos han denunciado a Donald Trump por utilizar sus canciones sin permiso camino a las elecciones en EE.UU.

Otros casos son los de Bruce Springsteen, que se opuso en 2016 a que Donald Trump interpretara 'Born in the U.S.A.' como un himno patriótico, cuando en realidad es una mordaz denuncia del trato a los veteranos de Vietnam.

Rihanna exigió a Donald Trump que dejara de reproducir "Don't Stop the Music" después de que la canción sonara en un mitin de 2018. También lo hizo R.E.M. porque sus temas "Losing My Religion", "Everybody Hurts". Otros temas que se utilizaron en mítines son "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)".