Donald Trump y Elon Musk se alían en contra de Kamala Harris

Y en esa línea animó a los electores a votar también por Donald Trump, un favor que el conservador le agradeció apuntando que es un “honor” tener el respaldo de alguien a quien siempre había situado a la izquierda.

“Esto se trata de mucho más que de mí o de mi vida. Vamos a salvar este país. El país se está yendo a pique y esta gente es mala y mentirosa. (…) Dicen que van a fortalecer la frontera y han sido los peores en la historia”, dijo Donald Trump antes de que Elon Musk reforzara su postura subrayando que los hechos, en su opinión, “hablan por sí mismos”.

El equipo de Kamala Harris y de su número dos, el gobernador de Minnesota Tim Walz, no tardó en reaccionar: “Toda la campaña de Donald Trump está al servicio de personas como Elon Musk y él mismo: tipos ricos obsesionados consigo mismos que venderán a la clase media y que no pueden ni realizar una transmisión en directo en el año 2024”, concluyeron con sorna.

“La inmigración ilegal me salvó la vida”

El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump aseguró que la inmigración ilegal le “salvó” la vida el día de su ataque y bromeó con que incluso va a dormir con el gráfico que mostró al público y que al girar la cabeza le permitió esquivar la bala.

“La inmigración ilegal me salvó la vida”, le dijo al magnate Elon Musk. “Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que me gustes”, le comentó a Elon Musk en una conversación que comenzó con 45 minutos de retraso.

La razón del retraso de la entrevista

La entrevista que el magnate Elon Musk tenía previsto hacerle al expresidente estadounidense y candidato electoral republicano Donald Trump comenzó con unos 45 minutos de retraso después de que el empresario alegara que su red había sufrido un ataque de denegación de servicio, también conocido como DDOS.

elon-musk-tweet.jpg Elon Musk escribió en X, la razón de la demora con la entrevista a Donald Trump.

“Parece haber un ataque DDOS masivo en X. Estamos trabajando para contenerlo. En el peor de los casos, procederemos con un número menor de oyentes en vivo y publicaremos la conversación más tarde”, dijo Elon Musk en X.

►TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk podría cobrar una cuota por X

En un mensaje posterior apuntó que iba a tener lugar con un número limitado de oyentes, pero finalmente pudo escucharse 45 minutos después. X aseguró que había probado su sistema con ocho millones de oyentes simultáneos y la conversación fue seguida finalmente por unos 1,3 millones de personas. “Felicidades. ¿Se me paga por esto?”, le dijo Donald Trump ante el elevado interés despertado.

El regreso de Trump a X

En total su intercambio duró dos horas. Un intercambio sin imagen pero que, con el apoyo de Elon Musk, Donald Trump transformó en mitin digital para lanzar sus reproches habituales a Kamala Harris y defender su propio legado.

A menos de tres meses de las presidenciales del 5 de noviembre, Donald Trump había vuelto a publicar en la red social perteneciente a Elon Musk y marcó su regreso con varios mensajes electorales.

Su última publicación databa del 8 de enero de 2021. X, en ese entonces conocida como Twitter, decidió suspender ese mes la cuenta de Donald Trump en medio de la tensión política derivada de las presidenciales de 2020 y el asalto al Capitolio de sus simpatizantes.