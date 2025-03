El periodista también reveló que una cuenta con el nombre del asesor de seguridad, Mike Waltz, fue quien lo agregó a un chat de la aplicación Signal donde también estaban otras cuentas aparentemente relacionadas con otras figuras claves del gobierno del presidente Donald Trump, como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, entre otros.

Trump no despedirá a ningún funcionario

Donald Trump se expresó sobre la polémica en una entrevista realizada el fin de semana pro Kristen Welker, de la cadena NBC News, donde afirmó que no existe la posibilidad que despida de su cargo a alguno de los funcionarios de su gabinete ya que considera los mensajes como "falsos".

De esta manera reiteró su plena confianza en Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional, como así también en Pete Hegseth, secretario de Defensa, informó la agencia de noticias The Associated Press (AP). Al presidente le consultaron directamente si se habló de despedir a su asesor y la respuesta fue tajante: "nunca he oído eso. Y nadie más toma esa decisión excepto yo, y nunca lo he oído".

El vicepresidente de Estados Unidos también apoyó a su equipo

J.D.Vance, vicepresidente de Estados unidos, expresó frente a los periodistas durante su visita a Groenlandia: "Si creen que van a obligar al presidente de Estados Unidos a despedir a alguien, ustedes se equivocan".

Es así que le colocan punto final a una historia que pudo llegar a presentar complicaciones a los implicados, pero que se resolvió de otra manera.