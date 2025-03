Hegseth negó los planes de guerra

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, negó que se estuviera discutiendo un plan de guerra en el grupo privado. En su llegada a Hawái, Hegseth comentó: "Nadie estaba enviando (mensajes sobre) planes de guerra, y eso es todo lo que tenía que decir al respecto".

Por su parte, Donald Trump, al enterarse de la filtración, aseguró no estar al tanto de la historia. "No sé nada al respecto. No soy un gran fan de The Atlantic. Para mí es una revista que va a desaparecer", comentó el expresidente cuando fue cuestionado por la prensa.

Trump-Yemen-guerra-efe-2.jpg El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira su celular en una fotografía de archivo. Crédito: EFE.

En el chat filtrado, una cuenta con el nombre de Hegseth discutía detalles de los ataques a los hutíes, revelando información sensible como la hora de los ataques y el tipo de armamento a utilizar. Goldberg señaló que el grupo no solo servía para coordinar logística, sino también para debatir decisiones clave.

►TE PUEDE INTERESAR: Rusia derribó drones ucranianos y Ucrania sufrió nuevos ataques aéreos

Dudas sobre la autenticidad del grupo

En una de las conversaciones, el vicepresidente Vance expresaba su preocupación por las consecuencias del ataque, especialmente su impacto en Europa. Vance señaló que podría haber un aumento en los precios del petróleo, lo que podría generar desconfianza entre la opinión pública.

Hegseth, por su parte, dijo que la situación sería "difícil pase lo que pase", ya que, según él, la mayoría del público no entendía la relevancia del conflicto en Yemen.

Goldberg confesó que, al principio, dudó de la autenticidad del grupo y sus mensajes, pues le parecía improbable que altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos se comunicaran de esa manera sobre planes de guerra.

El 15 de marzo, cuando comenzaron a circular reportes sobre explosiones en Saná, la capital de Yemen, el periodista confirmó que los planes eran reales. Tras esta conclusión, Goldberg abandonó el grupo, lo que notificó automáticamente al creador del chat, Mike Waltz.