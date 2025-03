El 17 de mayo de 1995, la tranquilidad de Spring Valley, en el estado de California, se vio abruptamente interrumpida por un suceso que parecía extraído de una película de acción: un hombre robó un tanque y lo utilizó en un intento de asalto a un banco. Shawn Nelson, un veterano del ejército de 35 años con un historial de problemas de salud mental, fue el protagonista de este insólito incidente.

Shawn Nelson, conocido por su fascinación por los vehículos militares y su comportamiento errático, accedió a un tanque M60A3 Patton en la base de la Guardia Nacional de California en Miramar. Tras poner en marcha el vehículo, se dirigió hacia la ciudad, causando daños considerables a vehículos, postes de luz y otros obstáculos en su camino.

