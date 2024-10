Donald Trump en Nueva York: "¡Kamala estás despedida, vete ya!"

►TE PUEDE INTERESAR: Michelle Obama apoya a Kamala Harris y advierte sobre el peligro de elegir a Donald Trump

Porque el país está siendo “ocupado” Donald Trump reiteró que invocará una ley marcial que se utilizó durante la II Guerra Mundial para deportar inmigrantes de forma masiva.

Donald Trump estuvo junto a su esposa, Melania Trump, y el magnate y cofundador de Tesla, Elon Musk. Además aprovechó y anunció que sumará a su plan económico deducciones fiscales para personas que cuidan de familiares con necesidades especiales.

