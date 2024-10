Michelle Obama apoya a Kamala Harris y advierte sobre el peligro de elegir a Donald Trump

“En los últimos ocho años, Donald Trump se ha vuelto más confundido, más inestable y más enojado, y está claro que se ha vuelto cada vez más desquiciado”, acusó Kamala Harris.

“Imagínense a Donald Trump sin una barrera que lo detenga”, dijo Kamala Harris en referencia a una reciente sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que le otorgó inmunidad parcial a Donald Trump por el caso del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Kamala Harris además criticó a Trump por haber dicho que quería generales como los de Adolf Hitler durante su mandato en la Casa Blanca y por haber amenazado con usar al ejército contra aquellos que no están de acuerdo con él.

Michelle Obama no se quedó atrás en las críticas a Donald Trump y dijo estar: “un poco enojada porque somos indiferentes a su comportamiento errático, su evidente deterioro mental, y su historia como delincuente convicto”, cuando se compara al candidato republicano con Kamala Harris.

Embed - Michelle Obama on Instagram: "I have some real concerns about what another Trump presidency means for women in this country — and I wanted to share some of my thoughts. If this resonates with you, send this video to every single person you know and remind them what’s at stake in this election."