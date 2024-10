Bill Gates dona en apoyo a Kamala Harris 50 millones de dólares en secreto

El apoyo de Bill Gates a Kamala Harris

En un comunicado a The New York Times Bill Gates dijo: “Apoyo a los candidatos que demuestran un claro compromiso con la mejora de la atención médica, la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático en los EE.UU. y en todo el mundo (…) Tengo una larga trayectoria de trabajo con líderes de todo el espectro político, pero esta elección es diferente, con una importancia sin precedentes para los estadounidenses y las personas más vulnerables de todo el mundo”.

La Fundación Bill y Melinda Gates, una organización filantrópica que preside Gates y su ex mujer, está muy preocupada por los posibles recortes a los programas de planificación familiar y salud global si Donald Trump es elegido, de acuerdo con dos personas que hablaron con el The New York Times.

Transcendió que Bill Gates expresó su preocupación sobre cómo sería una segunda presidencia de Donald Trump, pero también se supo que enfatizó que podría trabajar con cualquiera de los candidatos que resulte ganador.

►TE PUEDE INTERESAR: La miniserie de Netflix sobre Bill Gates que deja al descubierto sus oscuros secretos

Qué son las organizaciones de “dinero oscuro”

La donación de Bill Gates se destinó específicamente a la rama sin fines de lucro de Future Forward, que como organización de “dinero oscuro” 501(c)(4) no revela a sus donantes, según el medio. Es por ello que ninguna contribución de Gates aparece en ningún documento público.

Las organizaciones sin fines de lucro políticamente activas, como las 501(c)(4), generalmente no tienen la obligación legal de revelar a sus donantes, incluso si gastan para influir en las elecciones. Cuando eligen no revelar sus fuentes de financiación, se les considera grupos de dinero oscuro.

Bill Gates ha hablado sobre su donación a favor de Kamala Harris con Mike Bloomberg, el exalcalde de Nueva York y un importante partidario de Future Forward, que ha considerado una donación de tamaño similar, de acuerdo con el diario The New York Times.

El diario The New York Times señaló que la razón por la que algunos donantes optan por esta manera de contribuir en la campaña es porque algunos de esos donantes multimillonarios que apoyan a Kamala Harris temen posibles represalias por parte de Donald Trump si gana las elecciones del 5 de noviembre.

Donald Trump-Elon Musk.webp Elon Musk donó más de 75 millones de dólares a la campaña de Donald Trump para que el republicano sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Crédito: EFE.

Pero el que sí dijo que donaba dinero este año fue el empresario Elon Musk, que donó unos 75 millones de dólares en apoyo a Donald Trump para que gane las próximas elecciones.