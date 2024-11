Dime en qué Estado trabajas y te diré si tienes permiso para ir a votar el 5 de noviembre

Recuerda que el 5 de noviembre no es feriado, por lo que debes presentarte a tu trabajo como cualquier otro día. De ahí en más, dependiendo del Estado, tu jefe te dará hora libre para ir a votar, pagándotela o no; o bien no se verá en la obligación de brindarte permiso para emitir el sufragio.

trump y harris Elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Los Estados que exigen a empleadores dar tiempo libre para votar

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Georgia

Illinois

Iowa

Kansas

Kentucky

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Missouri

Nebraska

Nevada

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Virginia Occidental

Wisconsin

Wyoming

