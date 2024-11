Donald Trump y una pérdida millonaria a cuatro días de las elecciones de Estados Unidos

donald trump.webp Las acciones de Trump Media, se convirtieron en un termómetro de cómo creen los operadores que resultarán las elecciones presidenciales.

Según informa CNN en español, el precio de las acciones de Trump Media & Technology Group, propietaria de Truth Social, se desplomó otro 13% este viernes, tras caer un 12% el jueves y un 22% el miércoles: desde que en marzo salió a la bolsa, es la peor pérdida que sufre Trump Media en un día.

Luego del cierre del martes, las acciones cotizaban a US$ 51, calculando el valor de la empresa de Donald Trump en unos US$ 5.900 millones. Hoy viernes, el valor de las acciones de Trump cayó a US$ 3.500 millones. Eso significa que Trump ha perdido US$ 2.400 millones de patrimonio neto desde el día martes.

Elecciones en Estados Unidos: las acciones un termómetro de la contienda

Las acciones de Trump Media, que cotizan bajo el ticker o etiqueta de cotización "DJT", se convirtieron en un indicador indirecto de cómo creen los operadores que resultarán las elecciones presidenciales.

Los mercados de predicción en los últimos días se han movido hacia la proyección de que Kamala Harris ganará las elecciones, incluso cuando las encuestas mapean una diferencia muy pequeña entre ambos candidatos.

Trump Media no dio a conocer ninguna noticia importante que explicara la caída en picada ni tampoco emitió algún comunicado, según informa CNN en español.