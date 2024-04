Está basada en hechos reales y recién estrenó en Prime Video

"Durante la Gran Depresión, los miembros del equipo de remo de la Universidad de Washington se convierten en el centro de atención en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín", es la sinopsis oficial de esta película basada en hechos reales que se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.

Esta producción de Prime Video está basada en hechos reales y cuenta con el protagónico de Callum Turner, Joel Edgerton, Sam Strike, Alec Newman, Jack Mulher, entre otros. El actor Joel Edgerton da vida al entrenador Ulbrickson, quien guía al equipo en su desafío de representar a Estados Unidos en un evento olímpico organizado en la Alemania nazi de Adolf Hitler.

Además vale la pena mencionar que está coproducida y dirigida por George Clooney. La banda sonora está a cargo de Alexandre Desplat, laureado con dos premios Oscar.

►TE PUEDE INTERESAR: La película española que se posiciona como la más popular de Prime Video

Embed - THE BOYS IN THE BOAT | Official Trailer