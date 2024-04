La película subida de tono que Prime Video recomienda en su plataforma

Sin embargo, la trama de la película "Gracias por compartir" no busca generar compasión, y tampoco se juzga las historias de los personajes.

"Tres adicto al sexo intentan llevar una vida normal y superar su adicción para poder tener relaciones profundas. Adam sale con Phoebe, una chica que tuvo una mala relación con su anterior pareja, un alcohólico", es la sinopsis de esta producción subida de tono que se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.

La producción "Gracias por compartir" tiene una duración de 112 minutos y está dirigida por Stuart Blumberg. Además la protagoniza un elenco de lujo, empezando por Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow, Tim Robbins, Josh Gad, entre otros. También podemos mencionar que la cantante Pink aparece en la cinta, interpretando a Dede.

Embed - THANKS FOR SHARING- Official Theatrical Trailer