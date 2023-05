Wanda Nara comentó una foto de L-Gante y Tamara Báez "atacó" con todo

►TE PUEDE INTERESAR: Nati Jota subió foto en micro-bikini en pleno otoño y revivió la ola de calor

wanda lgante partido.webp

Sin embargo, después Wanda y Mauro se reconciliaron y Tamara logró encontrar cierta calma en la relación con el padre de su hija. Pero todo terminó cuando la ex de L-Gante encontró un mensaje de Wanda opinando sobre su hija.

El cantante publicó una foto de su hija. "Qué ternura", escribió la mayor de las hermanas Nara, pero a Tamara no le cayó nada bien y comentó: "Siempre queriendo estar en todas", junto a un emoji que está vomitando.

wanda lgante tamara.png

El mensaje fue bastante sutil, teniendo en cuenta que Báez le dedicó cosas peores algunos meses atrás cuando estaban en plena disputa: "Los turros cuidan a la familia, los turros no publican el número de la ex... Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años atrás las mismas pibas con las que estás ahora si te veían se cruzaban de vereda...".

"No me hagas enojar, Elián, las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal papá. ¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomatelá", había dicho Tamara.