A partir de entonces los seguidores comenzaron a subir y fue un buen empujón para Maxi, pero el pibe no paró allí. Actualmente está en 5º año de la escuela Fabián Catroppa Martín, en Nueva California (San Martín) y sueña con convertirse en dibujante profesional, aunque ya gana algún dinero con sus obras, que se pueden pedir en el mencionado perfil.

Maxi contó a UNO que su gusto por el dibujo surgió a los 2 años, "cuando empecé a garabatear mis primeros animales, luego, a los 4 años, comencé a dibujar a personajes de películas".

El pibe detalló que usa dos aplicaciones para sus ilustraciones: PicsArt y Sketchbook (esta última, aclaró que la utiliza más). "Primero hago un boceto en papel y lápiz", subrayó.

Maxi no ha monetizado sus redes sociales "pero no falta mucho para que lo haga", explicó. "Igual gano algo de plata con los dibujos", dijo luego.

No sólo de Instagram viven los artistas digitales, por eso Maxi tiene un canal de Youtube. "Allí subo videos cortos mostrando cómo dibujo a personajes de caricaturas o películas, creando así un vídeo llamativo usando planos diferentes.

Maxi-Micarelli-dibujante-digitial-mendocino.jpg Maxi Micarelli en versión dibujo.

El joven sueña con vivir de su arte. "Podría trabajar para empresas grandes en desarrollo de personajes, crear logotipos publicitarios con personajes, hacer comerciales publicitarios y otras cosas. Mi sueño es poder ser reconocido en mi país como ilustrador y un personaje carismático", aseguró.

Entre sus referentes, Maxi dijo admirar un canal de Dibujo en YouTube que se llama 365 Bocetos y la dibujante Julia Gisella.

Finalmente Maxi dio su visión sobre las inteligencias artificiales que hacen dibujos en base a pedidos: "La verdad que me parece una técnica avanzada a usar en Películas animadas para crear personajes más a futuro, he usado una en TikTok que me hizo animado y la verdad me quedé sorprendido".