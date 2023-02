Una protagonista de Sex Education abandona la exitosa serie de Netflix 

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, es una de las más vistas y no te dejará mover del sillón

sex education 2.jpg

“¿Temporada 5? ¡Acabo de terminar la cuarta la semana pasada! [...] No creo que esté en la quinta temporada, me he despedido de Maeve” así dio a conocer la joven actriz que ya no formará más parte de Sex Education, la exitosa serie de Netflix.

►TE PUEDE INTERESAR: La miniserie de Netflix que te hará ver el mundo de otra manera

La actriz, quien tuvo uno de los papeles más importantes en la historia porque fue la apuesta amorosa del protagonista y además fue quien lo ayudó a fundar la clínica de terapia sexual que fue un éxito en la escuela secundaria a la que asistían. Según informó el medio especializado Deadline, la intérprete ya no tendría un papel tan importante en la quinta entrega.

Con todas las bajas que ha recibido este aclamado producto de Netflix, plataforma de series y películas, los fanáticos ya comienzan a indagar sobre cómo será la quinta temporada junto al protagonista tan querido, Otis.