Una noche para conectar con la música: Dj Pretta, Kush Mama y Ruido Club

Luego será el turno de la banda Kush Mama. Formada en 2018, esta agrupación ofrece una propuesta donde el funk, el pop y la electrónica convergen a través de cuerdas, sintetizadores y bases rítmicas. Con trabajos discográficos como “High Espacial” y “Amor Funk”, además de sus enérgicas sesiones en directo, la banda invita a sus asistentes a festejar y liberar su energía en cada show.

Integrada por Santiago Mendoza (voz y guitarra), Germán Sava (guitarra), Emiliano Ramírez (bajo), Charly Ruíz (teclado y sintes), Martín Fernandez (batería), "Chicho" Rodríguez (percusión) y Santiago Marino, su formación ampliada garantiza una explosión de sonidos festivos.

A la celebración se suma Ruido Club, en el marco de su primer aniversario. Más allá de un mero proyecto musical, Ruido Club es una plataforma artística que enlaza a las personas, apoya el diseño independiente y exalta la creatividad colaborativa.

Su filosofía amalgama una atmósfera relajada con la fuerza de la electrónica, diseñando un espacio donde la vivencia colectiva es el foco principal. Celebrando su primer año, presentarán un set inolvidable, donde la conexión, la colaboración y la libertad de expresión son el punto de partida para sumergirse en el goce musical.

Se trata de un encuentro donde tres fuerzas musicales convergen para dejar su marca en el panorama cultural de Mendoza. Una iniciativa con el objetivo de establecer una nueva tradición nocturna, impulsada por la música en directo, la electrónica y la vitalidad de un público que se identifica con lo auténtico.