Un fin de semana para no perdersela: se viene la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino.

En esta oportunidad, la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 tiene la fecha confirmada entre el 2 y el 5 de agosto, coincidiendo con el fin de semana largo de Semana Santa, por lo que se espera que visitantes de distintas zonas del país se vuelquen a disfrutar de este tradicional evento en el Puerto de Bahía Blanca-Ingeniero White.

fiesta platos 2026

Para esta ocasión, la entrada para asistir al evento será libre y gratuita, aunque los interesados deberán registrase previamente de manera obligatoria a través de la app Mi Bahía para obtener el ticket de ingreso.

En la edición 34° de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino la escencia se mantiene como todos años, es decir, celebrar la identidad portuaria de Bahía Blanca y la gastronomía regional con miles de visitantes de todo el país.

Cronograma de actividades y artistas confirmados que tocarán en el Puerto de Bahía Blanca

El cronograma musical de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 contará con ocho bandas nacionales, 24 artistas locales, dos escenarios simultáneos (Camarón y Langostino) y más de 100 stands gastronómicos y artesanales que ofrecerán distintas variedades de platos.

Cronograma del evento

Jueves 2 de abril

Artistas nacionales:

Kapanga

La Delio Valdez

Bandas locales destacadas: Bomba Cumbia, Solo Rumores, Amplificadx.

Viernes 3 de abril

Artistas nacionales:

Peces Raros

Bandalos Chinos

Locales: Los Galgos, Verde Tuna.

Sábado 4 de abril

Artistas nacionales:

Luck Ra

Natalie Pérez

Locales: Lo que Quedó, Soldadores sin Careta.

fiesta música 2026

Domingo 5 de abril

Artistas nacionales

Estelares

Las Pastillas del Abuelo

Invitado especial: Los Mentideros (banda de José Palazzo).

Escenario Langostino

En este sitio se ha programado un interesante despliegue de artistas locales: Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumies, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, entre otros.

¿Qué van a encontrar los visitantes durante el festival?