Una propuesta recargada que combina gastronomía marina, paellas gigantes, cazuelas, pescados frescos, food trucks, feria artesanal y cuatro días completos de recitales en los escenarios se ofrecerá durante el fin de semana desde el 2 jueves 2 al domingo 5 de abril en el Puerto de Bahía Blanca.
Un fin de semana para no perdersela: se viene la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino
Luego de la suspensión en 2025 a causa de la terrible inundación, Bahía Blanca se prepara para recibir a miles de visitantes en la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, con música en vivo
Se trata de la la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, que retorna en 2026 luego de la suspensión en 2025 a causa de la trágica inundación del 7 de marzo que dejó víctimas fatales y una gran cantidad de daños en distintos sectores de la ciudad.
Los organizadores de este tradicional evento, aseguraron un regreso de la festividad aún más fuerte y con la presentación de prestigiosos y populares artistas nacionales anticipando que será uno de los fines de semana largos más convocantes del año, ya que se espera la visita de miles de turistas de distintas regiones del país.
En esta oportunidad, la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 tiene la fecha confirmada entre el 2 y el 5 de agosto, coincidiendo con el fin de semana largo de Semana Santa, por lo que se espera que visitantes de distintas zonas del país se vuelquen a disfrutar de este tradicional evento en el Puerto de Bahía Blanca-Ingeniero White.
Para esta ocasión, la entrada para asistir al evento será libre y gratuita, aunque los interesados deberán registrase previamente de manera obligatoria a través de la app Mi Bahía para obtener el ticket de ingreso.
En la edición 34° de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino la escencia se mantiene como todos años, es decir, celebrar la identidad portuaria de Bahía Blanca y la gastronomía regional con miles de visitantes de todo el país.
Cronograma de actividades y artistas confirmados que tocarán en el Puerto de Bahía Blanca
El cronograma musical de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 contará con ocho bandas nacionales, 24 artistas locales, dos escenarios simultáneos (Camarón y Langostino) y más de 100 stands gastronómicos y artesanales que ofrecerán distintas variedades de platos.
Cronograma del evento
Jueves 2 de abril
Artistas nacionales:
- Kapanga
- La Delio Valdez
Bandas locales destacadas: Bomba Cumbia, Solo Rumores, Amplificadx.
Viernes 3 de abril
Artistas nacionales:
- Peces Raros
- Bandalos Chinos
Locales: Los Galgos, Verde Tuna.
Sábado 4 de abril
Artistas nacionales:
- Luck Ra
- Natalie Pérez
Locales: Lo que Quedó, Soldadores sin Careta.
Domingo 5 de abril
Artistas nacionales
- Estelares
- Las Pastillas del Abuelo
Invitado especial: Los Mentideros (banda de José Palazzo).
Escenario Langostino
En este sitio se ha programado un interesante despliegue de artistas locales: Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumies, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, entre otros.
¿Qué van a encontrar los visitantes durante el festival?
- Paellas gigantes, cazuelas de mariscos, pescados frescos y menús tradicionales, a cargo de los clubes Huracán y Comercial.
- Food trucks, puestos artesanales y feria de emprendedores.
- Actividades recreativas para toda la familia y espacios de descanso.