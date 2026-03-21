Empresarios de turismo proyectaron entre 65% y 75% de ocupación este fin de semana largo

turistas chilenos en mendoza2.jpg Este fin de semana largo se espera mayor afluencia de turistas nacionales en Mendoza.

Una ocupación turística que podría alcanzar el 75%

Arturo González, referente y expresidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, señaló a Diario UNO que las reservas podrían llegar a un promedio provincial del 75%, o incluso un poco más.

Indicó que se trata, en su mayoría, de turismo nacional y remarcó que se ha reducido la presencia de visitantes de gama media, especialmente de Brasil, que era los que ocupaban hoteles de 3 y 4 estrellas.

Lo que destacó es que para que el turismo local pudiera ser competitivo a nivel internacional, como sucedía años atrás, el dólar debería tener un valor cercano a los $2.200.

Como es habitual, los lugares más requeridos son Valle de Uco, San Rafael y la alta montaña, aunque el Gran Mendoza también espera recibir visitantes.

Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, estimó que en el área metropolitana, las proyecciones de ocupación para este fin de semana largo rondan el 65%.

turismo san rafael valle grande.jpg San Rafael sigue siendo uno de los destinos preferidos por los turistas. Foto: archivo

Un punto de vista diferente sobre el sector turístico en la Ruta 82

Una visión un poco menos optimista fue la de Fabián González, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Ruta 82.

Afirmó que la temporada de verano fue baja y que el movimiento previo al fin de semana largo es tranquilo.

En ese contexto, estimó que la ocupación de turismo podría ubicarse entre el 50% y el 60%, lejos de otros años en los que, según indicó, se alcanzaron niveles más altos. También detalló que una cabaña para 2 personas tiene un costo aproximado de $80.000 por noche, con desayuno incluido.

El empresario consideró que podría haber un repunte en Semana Santa, cuando el feriado del 2 de abril coincida con el jueves.

Comercios abiertos con consumo bajo

comercios del centro portada.jpg Desde la Cecitys indicaron que los comercios abrirán sus puertas toda la jornada del lunes -día no laborable- y medio día del martes feriado.

En paralelo, desde el sector comercial señalaron que el movimiento turístico de los fines de semana largos no garantiza ventas. Adrián Alin, de Cecitys, aseguró que los comercios del centro abrirán con normalidad el lunes 23 de marzo, pese a ser un día no laborable, y el martes 24 atenderán medio día.

Sobre la situación actual, sostuvo que tras las ventas por el inicio de clases la actividad se frenó. Según explicó, el consumo y las ventas se mantienen bajas por la escasa circulación de dinero.