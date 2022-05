Este proyecto es un sistema de producción pensado para la continuidad de los espectáculos con diversos géneros teatrales para todos los gustos de los espectadores, en el cual 7 obras funcionan de manera coordinada en donde todos los elencos que la conforman, mediante un espíritu cooperativo no solo publicitan sus espectáculos sino también todos los del proyecto, formando una red de espectadores y garantizando la rotación del público.

La producción general de este interesante proyecto está a cargo de Escena Uno Producciones: Martín Chamorro, Celina Cicchitti, Franco Redolfo, GRG Producciones, Angelina Benito e Iván Sartorotti.

PROYECTO 7 (1).jpg Angelina Benito, Martin Chamorro, Celina Cicchitti, Franco Redolfo e Ivan Sartorotti.

Relaciones circulares

Sinopsis: Es una obra que cuenta las historias de distintas relaciones, en donde los enredos amorosos y los conflictos derivan en una extraordinaria coincidencia entre cada uno de ellos. Amor, sexo, infidelidad, amistad, contradicciones, y las diversas vicisitudes que atraviesan las parejas cotidianamente hacen que Relaciones Circulares sea una montaña rusa para el espectador.

Adaptada a un formato no convencional, en donde todos los espectadores podrán visualizar la obra desde diferentes ángulos, en el cuál el publico pasa a ser parte de la obra.

PRENSA RELACIONES.jpg

Dirección: Gustavo Casanova

Elenco: Florencia Rosales, Sol Jimenez, Bruno Arias, Gonzalo Muñoz, Nicolas Quintero, Sonia Spinello, Gya, Mauricio Castañeda, Mariano Riveros, Leon Ocaña y Camila Vitoloni.

Estreno: Viernes 3 de junio

Funciones: Todos los viernes a las 21hs (desde junio hasta octubre inclusive)

Lugar: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921 de Ciudad)

Entradas: Por entradaweb.com

El Restaurante

Sinopsis: Martina desapareció, el último lugar donde fue vista fué en este restaurante, su mejor amiga Paula estaba con ella esa noche, pero no recuerda nada de lo que sucedió esa noche. Su novio Noah intentará descubrir lo que pasó con Martina, empezará a buscar allí... en El Restaurante, lo que Noah no sabe es que este no es un restaurante común, ahora él también corre peligro, al igual que todos los comensales que asisten a este extraño lugar. Una obra donde el espectador es el protagonista, ¿te animas?

Esta obra de teatro juega con el miedo, el terror y el suspenso, en donde hace al publico espectador, parte de la historia.

PRENSA EL RESTAURANTE.jpg

Dirección: Martín Chamorro

Elenco: Julia Antoniocci, Santiago Pettit, Agustin Inostroza, Nicolás Deivid, Agustin Bazan, Paula Moyano, Luciana Quiñones, Fabricio Gomez, Lucas Matey, Natalia Marquet, Nicolás Poclava.

Estreno: Viernes 3 de junio

Funciones: Todos los viernes a las 21hs (desde junio hasta octubre inclusive)

Lugar: Bar de Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921 de Ciudad)

Entradas: Por entradaweb.com

Cárcel de mujeres

Sinopsis: Ellas están privadas de su libertad, nos contarán cómo fue que terminaron allí, encerradas, aisladas. Una analogía entre una cárcel y las realidades que viven día a día las mujeres. Una poderosa combinación de actuaciones emocionalmente comprometidas, efectos, luces, música y canciones interpretadas de una manera nunca antes vista.

Es una obra que buscar contar las historias de distintas mujeres, buscando generar en el público una sensación de empatía con las realidades que muchas mujeres viven a diario.

PRENSA CARCEL.jpg

Dirección: Martín Chamorro

Elenco: Aixa González, Paya Martín, Paola Falciani, Giuliana Mattiazzo, Natalia Polo, Giuliana Rosatti, Constanza Lucero, Camila Coccia, Jonathan Mazza, Franca Amato y Florencia Crino.

Estreno: Viernes 3 de junio

Funciones: Todos los viernes a las 22.30hs (desde junio hasta octubre inclusive)

Lugar: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921 de Ciudad)

Entradas: Por entradaweb.com